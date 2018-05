Den Backofen auf 220 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Für die Pizzen die runde Aubergine putzen und quer in vier etwa 2,5 cm dicke Scheiben schneiden (längliche Aubergine schräg in dicke Scheiben schneiden). Scheiben von beiden Seiten leicht salzen und 20 Minuten ziehen lassen. Restliche Auberginenabschnitte in kleine Würfel schneiden und beiseitestellen.



Auberginenscheiben mit Küchenpapier abtupfen, jede Scheibe von beiden Seiten mit ½ EL Olivenöl bestreichen, auf das vorbereitete Backblech legen und im vorgeheizten Ofen 22 Minuten backen. Inzwischen für den Belag die Auberginenwürfel mit Tomaten, Kräutern, Quinoa und geriebenem Parmesan in eine Schüssel geben, vermengen und mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Backblech aus dem Ofen nehmen und je 1 EL Tomatenmark auf die Auberginenscheiben streichen. Die Tomatenmasse darauf verteilen, zurück in den Ofen geben und weitere 13 Minuten backen.



In der Zwischenzeit für den Salat den Spinat waschen und trocken schleudern. In eine Schüssel geben, Parmesan, Essig, Olivenöl und etwas Salz und Pfeffer zufügen und vermengen. Das Backblech aus dem Ofen nehmen und die Auberginenpizzen auf zwei Teller verteilen. Den Spinatsalat darauf anrichten und sofort servieren.