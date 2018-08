CPAP-Therapie Diese Therapie (continuous positive airway pressure) ist eine effektive Behandlungsmethode des Schlafapnoe-Syndroms: Der Schnarcher wird die ganze Nacht hindurch über die Nase – durch eine angepasste Nasenmaske – dauerbeatmet. Durch den Beatmungsdruck werden die Atemwege offen gehalten, sodass sich Schlaf und Atmung wieder normalisieren. Die Beatmung mit diesem Gerät muss jede Nacht eingesetzt werden. Die Lebensqualität der Betroffenen steigt. Sie sind am Tag wieder wach, fühlen sich endlich erholt. Nachteil: Jede Nacht muss mit einer angepassten Nasenmaske geschlafen werden.

Aufbiss-Schienen Hierbei kann einigen Patienten mit individuell angepasster Aufbiss-Schiene für Ober- und Unterkiefer geholfen werden. Die Atemwege werden offen gehalten, indem Kiefer, Zunge und weicher Gaumen leicht nach vorne verlagert werden. Der Arzt passt diese Schiene nach vorherigem Abguss individuell an.

Physische Anomalien, die die Atmung im Schlaf ungünstig beeinflussen, können in manchen Fällen operativ korrigiert werden. Dazu zählen vergrößerte Mandeln und Polypen, sowie Missbildungen des Kiefers, weiche Gaumen und eine für die Atmung ungünstig verlaufende Nasenscheidewand.



Bei einer Operation wird mit einem Laser zielgerichtet das überschüssige Gewebe des Gaumensegels entfernt. Die Behandlung ist so ausgelegt, dass es zu einer Vernarbung und Schrumpfung des weichen Gaumens kommt. Doch Vorsicht! Laser-Operationen bergen auch starke Risiken: Schmerzen, Stimm – und Schluckstörungen können auftreten. Eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht. Jedem Eingriff sollte eine gründliche Untersuchung vorangehen, in der geklärt wird, ob dem Patient überhaupt eine Operation nützt.