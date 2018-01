Leichter leben | 02.01.2018 | 17:00 Uhr Sparen wie "früher"

Bundesschatzbrief, Sparbuch oder Festzinssparen hören sich nach Sparen in der "guten alten Zeit" an, als es noch Zinsen gab. Doch was bringen diese Anlagen heute? Was tun mit alten Verträgen? Und wie kann der risikoscheue Sparer stattdessen sein Geld anlegen? Hermann-Josef Tenhagen kennt den Markt und die Zinsen. Er hat wertvolle Tipps.