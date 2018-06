Garten-Fitness

Bildrechte: IMAGO Ganz wichtig zu Beginn: Aufwärmen. Eine kleine Runde durch den Garten, auch um sich einen Überblick zu verschaffen, reicht oft schon. Pflanzen, jäten, graben und mähen – Gartenarbeit ist das perfekte Workout, das den gesamten Körper beansprucht. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten:



Besonders stark werden der Rücken und die Gelenke gefordert; Hand-, Ellenbogen- und Kniegelenke müssen einiges aushalten. Achten Sie auf die richtige Haltung. Wenn Sie in Bodennähe arbeiten, stehen Sie nicht lange gebeugt, sondern knien Sie sich lieber hin. Das wirft den Kreislauf nicht aus der Bahn und entlastet den Rücken. Eine passende Unterlage macht das Knien bequemer.



Vieles im Garten spielt sich am Boden und im Beet ab: Graben, pflanzen und jäten zum Beispiel. Andere Aufgaben warten über unseren Köpfen: Hecken schneiden, Bäume und Büsche stutzen und Obst ernten sind typische Tätigkeiten, für die Sie über längere Zeit nach oben gereckt arbeiten müssen und bei denen der Kopf in den Nacken gelegt wird. Das beansprucht die Nackenmuskulatur und die Halswirbelsäule. Legen Sie häufig genug Pausen ein!

Boot-Camp

Das Bootcamp-Training fördert die Widerstandskraft und das Durchhaltvermögen. Es ist für jede Altersgruppe umsetzbar. Voraussetzung ist die körperliche Gesundheit. Als Einsteiger kommt es im Bootcamp-Training nicht darauf an, wie super fit oder durchtrainiert man ist, sondern ob man bereit ist, an seine Grenzen zu gehen und auch darüber hinweg. Luftige Sportbekleidung und feste Sportschuhe sind hierfür wichtig.

Stand Up Paddling

Bildrechte: Colourbox.de Mit dem Stand Up Paddling (SUP) hat sich hierzulande ein neuer Trendsport etabliert. Es ist ein Mix aus Surfen und Paddeln. Das Stehpaddeln hat seinen Ursprung in Hawaii. Das Board ähnelt einem großen Surfbrett, auf dem man stabil stehen kann. Das Stechpaddel ist etwa zwei Meter lang und hilft bei der Fortbewegung.



Geübte Paddler stehen barfuß auf dem Board. Für Anfänger empfiehlt sich festes Schuhwerk. Kurse werden an vielen Seen in Mitteldeutschland angeboten. Die Ausrüstung ist vor Ort ausleihbar.



Yoga auf dem Surfbrett



Diese spezielle Variante des Yoga ist eine tolle Möglichkeit, die Balance zu trainieren. Die wird hier noch auf ein Level nach oben gehoben.

Bubble-Ball

Beim Bubble-Ball steht definitiv der Spaß im Vordergrund. Die Teilnehmer schlüpfen dabei mit ihrem Oberkörper in sogenannte "Bubbles", sprich Luftblasen. Die Beine und Füße schauen heraus. Eingehüllt in die durchsichtigen Kugeln, treten die Spieler in Teams beim Fußball gegeneinander an. Ähnlich wie beim American Football stürmen die Teilnehmer beim Anpfiff aufeinander zu und versuchen zunächst die Gegenspieler umzuwerfen und sich so einen Weg zum Tor zu bahnen. Beim Zusammenstoß fungieren die Blasen als Airbag. Das Maximalgewicht beim Bubble-Ball liegt bei 100 kg. Der Sport empfiehlt sich nicht bei Herz-, Kreislauf- oder Rückenerkrankungen. Auch hier gilt: feste Sportschuhe tragen.