Stand Up Paddling (SUP) hat sich zu einer beliebten Wassersportart entwickelt. Auch in Mitteldeutschland wird fleißig gepaddelt. Seinen Ursprung hat das Stehpaddeln in Hawaii. Was auf den ersten Blick schwierig und ungewohnt aussieht, ist wirklich der ideale Sport für Jung und Alt. Besonders viel Spaß macht SUP zu zweit oder in einer Gruppe. Netter Nebeneffekt: An richtig heißen Tagen kann man sich eine Erfrischung im kühlen Nass gönnen.



Mit der Kombination aus Board und Paddel feiern auch Anfänger schnell erste Erfolge. Das Board ähnelt einem großen Surfbrett, auf dem man stabil stehen kann. Das Stechpaddel ist etwa zwei Meter lang und hilft bei der Fortbewegung. Das Paddeln im Stehen trainiert den Schulter- und Armbereich, durch das ständige Austarieren auf dem Brett wird auch die tiefe Rumpfmuskulatur gestärkt.