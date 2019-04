Die meisten tun sich schwer mit der Steuererklärung. Dann kann ein gutes Steuerprogramm helfen. Und auch wenn Ihnen die Abrechnung mit dem Finanzamt leicht fällt, sollten Sie ruhig mal eines ausprobieren: Denn damit bekommen Sie viele Tipps, die Ihnen dabei helfen, eine ordentliche Rückzahlung zu bekommen. Bei den meisten Arbeitnehmern und Rentnern ist der Steuerfall nicht so kompliziert. Ihnen genügt bereits ein Programm für höchstens 15 Euro, z.B. Tax und Quicksteuer. Achten Sie darauf, dass die Version für das Steuerjahr 2018 meistens "2019" heißt. Haben Sie Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, aus Stromverkauf oder Vermietung? Dann muss Ihre Software mehr leisten: Die Experten von finanztip.de empfehlen in solchen Fällen das WISO Steuer-Sparbuch und die Steuersparerklärung. Beide Programme gibt es auch für den Apple Mac.

Haben Sie einen Handwerker in Ihrer Wohnung oder Ihrem Eigenheim für sich arbeiten lassen, können Sie seinen Arbeitslohn zu 20 Prozent direkt von Ihrer Steuerschuld abziehen – bis zu einer Summe von 1.200 Euro. Begünstigt sind Tätigkeiten, die der Reparatur oder Wartung dienen, nicht aber die Herstellung von etwas Neuem. Selbst wenn Sie zur Miete wohnen, können Sie diesen Steuervorteil nutzen: Was Ihr Vermieter an Handwerkerleistungen im Mietshaus auf Ihre Nebenkostenabrechnung gesetzt hat, ist ebenfalls abzugsfähig. Deshalb fordern Sie rechtzeitig die Nebenkostenabrechnung bei Ihrem Vermieter an.

Ebenfalls einen direkten Steuerabzug bietet Ihnen die Beschäftigung haushaltsnaher Dienstleister in der eigenen Wohnung oder im eigenen Heim - zum Beispiel der Lohn für die Putzfrau, den Winterdienst oder den Nachbarsjungen, der den Garten pflegt. Auch was in der Nebenkostenabrechnung für Ihre Mietwohnung zum Beispiel für einen Hausmeister anfällt, können Sie geltend machen. Abzugsfähig sind 20 Prozent der Arbeitskosten, für bis zu 20.000 Euro Lohn also immerhin bis zu 4.000 Euro. Wichtig für beide Möglichkeiten: Sie brauchen eine Rechnung und die Summe müssen Sie überwiesen haben - bar auf die Hand erkennt das Finanzamt nicht an.