Leichter leben | 05.02.2018| 17:00 Uhr Muss es immer das neueste Handy sein?

Die großen Smartphone-Hersteller stellen mittlerweile im Jahrestakt neue Modelle ihrer besten Geräte vor. Aber auch in den unteren Preisklassen bekommen Serien stetigen Nachwuchs. Aber worin unterscheiden sich eigentlich die Modelle der Hersteller, was kann welches besser? Was rechtfertigt den viel höheren Preis? Experte Marco Ammer erklärt, in welchen Fällen es sich lohnt, das kaputte Handy einfach reparieren zu lassen, anstatt ein neues zu kaufen.