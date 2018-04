Schöner grüner Rasen kann mit einem Roboter täglich gepflegt werden. Bildrechte: dpa

In verwinkelten Gärten oder in Gärten in denen viele Bäume, Tische, Stühle, Spielzeuge etc. stehen, eignen sich Mähroboter nicht, da es dann zu viele Hindernisse gibt, in denen sie sich verfangen können.



Außerdem muss man beim Kauf unbedingt darauf achten, welche Flächengröße der Mäher bearbeiten kann. Nicht jeder Roboter schafft es, einen Garten von 2000m² zu mähen. Außerdem sollte der Rasen eine angegebene Halmlänge nicht überschreiten, da zu langer Rasen nicht gemäht werden kann.



Vor einiger Zeit war ein Fall aus Niedersachsen bundesweit in den Medien. Dabei hat ein Rasenmähroboter einem kleinen Jungen in den Fuß geschnitten. Gerade in Gärten in denen kleine Kinder spielen ist also höchste Vorsicht geboten. Idealerweise mäht der Roboter nur, wenn niemand auf der Fläche ist. Auch für kleine Tiere stellen die Roboter eine Gefahr dar. Laubhaufen in denen sich zum Beispiel Igel oder Vögel verstecken werden von einigen Geräten einfach durchpfercht.