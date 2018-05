wachsen in einfachen Balkonkästen. Die Pflanzen sollten aber nicht zu dicht stehen: zwei Stück in einem 50 cm langen Kasten sind optimal. Normale Pflanzen tragen einmal im Jahr Früchte - üblicherweise zwischen Mai und Juli. Bei sogenannten Monatserdbeeren könnt ihr auch mehrfach ernten - bis in den Herbst hinein. Allerdings sind die Früchte kleiner als bei normalen Gartenerdbeeren.