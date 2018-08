Während manche bei hohen Temperaturen so richtig aufdrehen und beim Sport wortwörtlich "warm" laufen, vergeht anderen im Sommer schnell die Lust auf Sport. Dabei kann aktive Bewegung auch in der heißen Zeit des Jahres Spaß machen. Wer einige Regeln beachtet, bleibt dabei fit, gesund und kann die Wärme auch für das Training nutzen.

Wen es im Sommer an die frische Luft zieht, der treibt Sport lieber an einem schattigen Ort. Noch besser ist es, sich am frühen Morgen oder am Abend zu betätigen. Die hohen Außentemperaturen lassen sich übrigens für Dehnungsübungen nutzen. Denn durch die Wärme wird das Bindegewebe besonders gefordert.