Wenn der Käufer am Vertrag festhält und lediglich Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache geltend macht, schuldet er keine Nutzungsentschädigung für die Zeit, in der er den Kaufgegenstand genutzt hat. Anders verhält es sich, wenn er – was aber ohnehin nur unter weiteren Voraussetzungen möglich ist – vom Kaufvertrag zurücktritt und sich den Kaufpreis erstatten lässt. In diesem Falle kann der Verkäufer eine Nutzungsentschädigung verlangen.