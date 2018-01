Bildrechte: IMAGO

In mehr als 300 Städten in Deutschland müssen sich Vermieter an die Mietpreisbremse halten. Das bedeutet, dass der Mietpreis bei einer Neuvermietung nur 10 Prozent über der ortsüblichen Miete liegen darf. Allerdings ist eine höhere Miete zum Beispiel erlaubt, sofern der Vormieter sie bereits bezahlt hat. Für den neuen Mieter ist das schwer einzuschätzen, und in den großen Metropolen sind Wohnungssuchende ohnehin froh, wenn sie überhaupt etwas finden.



Da kommt der Anbieter wenigermiete.de, der Anfang 2017 in Berlin gestartet ist, gerade recht. Das Unternehmen bietet an, für Fälle in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Köln die Rechte des Mieters beim Vermieter durchzusetzen. Als Honorar nimmt der Anbieter einmalig ein Drittel der Jahresersparnis. Zwar gibt es noch nicht viele Erfahrungen mit dem Anbieter, aber: Die Preise sind fair, die Kostenstruktur transparent und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verbraucherfreundlich.