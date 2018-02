Zur Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur und Stabilisation des Rumpfes. Abfahrtshocke einnehmen. Füße flach auf den Boden stellen und mit geradem Rücken den Oberkörper nach vorne beugen. Knie leicht über die Fußspitzen und die Arme nach vorne mit leicht gebeugten Ellbogen am Körper halten. 20 bis 40 Sekunden in dieser Position verharren und 2 bis 3 Mal durchführen. Dazwischen jeweils 1 bis 2 Minuten pausieren.

Der Armstrecker kräftigt Schultergürtel und Oberarmstrecker und stabilisiert den Rumpf. Rücklings an einen Stuhl stellen, in die Hocke gehen und mit den Händen schulterbreit darauf abstützen. Position halten oder für Geübte: Körper mit der Kraft der Arme dynamisch auf und ab bewegen. Rücken stets gerade halten. 20 Sekunden halten oder 12 bis 15 Wiederholungen, dann etwa 1 bis 2 Minuten pausieren. 2 bis 3 Sätze.

Wer sich auf den Brettern noch nicht sicher fühlt und nicht erst auf den Skikurs im Winterurlaub warten möchte, kann sich vor dem Urlaub in einer Skihalle vorbereiten und dort Skikurse absolvieren. In Mitteldeutschland gibt es in Thüringen eine Skisporthalle, die auf Langlauf spezialisiert ist. Und unmittelbar an der Grenze zu Sachsen, im südlichen Brandenburg, gibt es eine Skihalle mit Kursen speziell für Abfahrt-Begeisterte.