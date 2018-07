Borreliose – eine Krankheit mit vielen Symptomen

Borreliose kann in ganz Europa durch Zecken übertragen werden. Betroffene sehen eventuell um den Zeckenstich einen roten Ring, die sogenannte Wanderröte. Sie ist typisches Anzeichen für eine Infektion. Bis es zu einer Infektion mit Borreliose-Bakterien durch einen Zeckenstich kommt, vergehen im Schnitt 12 bis 24 Stunden. Wird die bakterielle Infektion erkannt, kann gut mit Antibiotika behandelt werden.



Allerdings tritt die Wanderröte nicht immer auf, sodass es Ärzten schwer fällt, hinter grippeähnlichen Leiden und Rücken- oder Gelenkschmerzen Borreliose zu vermuten. Wird der Erreger übertragen und eine Entzündung deshalb nicht behandelt, kann es zu Nervenlähmungen, Gelenk- oder Herzmuskelentzündungen kommen.

Gegen FSME-Viren kann eine Impfung helfen

Bildrechte: dpa Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) – besser bekannt als Hirnhautentzündung – kann eine Impfung schützen. Das zügige Entfernen der Zecke schützt leider nicht vor den Erregern, denn FSME wird direkt beim Zeckenstich übertragen. Die Krankheit führt zu Erbrechen, Kopfschmerzen, Lähmungen und kann im schlimmsten Fall sogar tödlich verlaufen. Den Erreger tragen Zecken in einigen Regionen Deutschlands in ihren Speicheldrüsen. Den Schutz empfiehlt das Robert-Koch-Institut allen Menschen in ausgewiesenen Risikogebieten, auch wenn dort nur wenige Zecken das FSME-Virus tragen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht einmal im Jahr eine Karte mit FSME-Risikogebieten.



Die Krankenkassen bezahlen die Schutzimpfung in der Regel, wenn man in den deutschen Risikogebieten wohnt oder dorthin reisen will. Allerdings sollte man sich rechtzeitig vor einem Urlaub impfen lassen. Erst nach zwei Spritzen baut der Körper einen Schutz vor den Viren auf. Zwischen den Impfungen müssen mindestens drei bis vier Wochen Abstand liegen. Für einen auf Jahre anhaltenden Schutz sind drei Injektionen nötig.

So schützen Sie sich vor Zecken

Wer im Wald oder auf dem Feld unterwegs ist, sollte lange Kleidung tragen, die an Hand- und Fußgelenken eng anliegt. Es gibt eine Reihe von Mitteln, die Zecken vom Körper fernhalten sollen. Anti-Zecken-Lotions und -Sprays versprechen, die gefährlichen Parasiten bis zu sechs Stunden auf Distanz zu halten.



Nach dem Waldbesuch, einem Spaziergang durch hohe Gräser oder Sträucher sollte der Körper auf Zecken abgesucht werden. Die Tiere saugen sich besonders gerne in den Kniekehlen, an der Leiste, unter den Achseln sowie am Kopf, etwa hinter den Ohren und am Haaransatz, fest. Findet sich eine Zecke, sollte sie umgehend entfernt werden.

Das Tier vorsichtig entfernen