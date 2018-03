Burgstädt in Sachsen, Jessen in Sachsen-Anhalt und Meuselwitz in Thüringen treten ab dem 7. April in den Wettbewerb. Für das MDR Frühlingserwachen haben sich die Städte gewaltige Aufgaben vorgenommen, für die nur gut sechs Stunden Zeit bleiben. Dabei sollen Parkanlagen neu gestaltet oder eine heruntergekommene Turnhalle wieder aufgehübscht werden.