Jessen in Sachsen-Anhalt Areal am Schwanenteich soll schick werden

Hauptinhalt

Das Jessener Tiergehege am Schwanenteich ist ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem für Familien aus der Umgebung. Damit das so bleibt, möchten die freiwilligen Helfer das Areal so richtig in Schuss bringen.