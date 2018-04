Meuselwitz in Thüringen hat am 21. April 2018 seine denkmalgeschützte Kulturhalle wachgeküsst. Das Gebäude im Ortsteil Zipsendorf hatte seine besten Jahre lange hinter sich. Das Gebäude mit großer Sporthalle ist Heimstätte mehrerer Vereine – hier drin ist ganz schön viel Leben. Immer wieder scheiterte es am Geld, jetzt hat es mit vereinten Kräften geklappt.