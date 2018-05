Unsere Reporterinnen Gesine Schöps und Janett Eger besuchen in den Sommerferien zehn Vereine aus unseren Ländern. In Beiträgen und Schalten werden das Vereinsleben, der Spaß am Ehrenamt, die lustigsten Erlebnissen, aber auch die Nöte der Vereine im Mittelpunkt stehen.