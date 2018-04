Beim MDR Frühlingserwachen haben hunderte Menschen gemeinsam ihren Heimatort herausgeputzt. "MDR um 4", "MDR um 2", "MDR vor Ort" und die MDR-Radiowellen waren zu Gast in Burgstädt, Jessen und Meuselwitz.



Anschließend konnten die Zuschauer per Telefon-TED und Online-Voting abstimmen, welchem Ort die Vorher-Nachher-Verwandlung am besten gelungen ist. Eindeutiger Gewinner: Meuselwitz. Herzlichen Glückwunsch zur Verschönerungsprämie im Wert von 4.444 Euro!