Ein Tag hinter den Kulissen des MDR Nachmittags

Am Freitag, genauer am 19. Januar, ist es so weit. Dann nämlich werden die Programmmacher in Leipzig erleben, wie der Live-Nachmittag entsteht. Die Teilnehmer sind eingeladen, das Programm aktiv mitzugestalten. Ganz direkt im Gespräch mit dem Team können die Gäste mitteilen, welche Themen ihnen wichtig sind, was ihnen gefällt und was verbessert werden könnte.