25 Jahre MDR Ein Tag hinter den Kulissen von MDR um 4

Hauptinhalt

Sie wollen wissen, wie der Live-Nachmittag entsteht und im Studio mal "Mäuschen spielen"? Sie wollen uns ganz direkt sagen, welche Themen Ihnen in der Sendung wichtig sind? Was Ihnen gefällt, und was wir verbessern könnten? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu!