Mittwoch, 19.09.2018: Jörg Nießen, Sanitäter, Feuerwehrmann & Autor Jörg Nießen ist seit über zwanzig Jahren Feuerwehrmann und Notfallsanitäter und lernte so jede Facette des Lebens und des Sterbens hautnah kennen. Bereichernd, zehrend und herausfordernd nennt er seinen Beruf. Seine prägenden Erlebnisse aufzuschreiben nutzt er als Ventil. Augen zwinkernd und mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor nimmt er die Leser mit in den Rettungsalltag. In seinem neuen Buch "Rettungsgasse ist kein Straßenname" rechnet er mit Blockierern, Pöblern und Gaffern ab. Bildrechte: Sebastian Knoth