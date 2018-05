Im Ganzen gebackener Blumenkohl mit Tahini-Sauce

Zutaten für 6 Personen

3 kleine bis mittelgroße Blumenkohlköpfe, am besten mit einigen Blättern

natives Olivenöl

Salz

Für die Tahini-Sauce

200 g Tahini

1 Knoblauchzehe, geschält und durch die Knoblauchpresse gedrückt

Saft von 1 kleinen Zitrone

Salz

Zubereitung

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.



Die Blumenkohlköpfe mit reichlich Olivenöl beträufeln oder einpinseln und mit Salz bestreuen. Die Köpfe auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im heißen Ofen 25–35 Minuten backen, bis das Gemüse so weich ist, wie man es mag, und eine schöne goldbraune Farbe bekommen hat.



In der Zwischenzeit für die Tahini-Sauce Tahini, Knoblauch und die Hälfte des Zitronensafts vermischen und nach und nach mit kaltem, am besten eiskaltem, Wasser mit dem Schneebesen oder Stabmixer pürieren, bis die Konsistenz von flüssigem Honig erreicht ist. Mit Salz und dem restlichen Zitronensaft abschmecken.



Den Blumenkohl auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und mit der Tahini-Sauce übergossen servieren.

Tipp Wer nur das tolle Aroma des Gemüses ohne den Auftritt des Blumenkohls als Ganzes haben möchte, kann den Blumenkohl auch in seine Röschen zerlegen und ihn dann auf dieselbe Weise backen.

Kalte Joghurtsuppe mit Rosinen, Nüssen und Rosenblättern

Zutaten für 4–6 Personen

100 g helle Rosinen

3 kleine Gurken (alternativ ½ Salatgurke)

100 g Walnüsse

500 g Naturjoghurt (mindestens 3,7 %)

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 EL fein gehackter Dill

1 EL fein gehackte Nanaminzeblätter

1 EL in Röllchen geschnittener Schnittlauch

1 TL Sumak

einige frische Rosenblätter (oder andere essbare Blüten), nach dem Pflücken in Eiswasser frisch gehalten oder einige getrocknete Rosenblätter, 20 Minuten in Wasser eingeweicht

Zubereitung

Den Backofen auf 160 Grad vorheizen.



Die Rosinen mindestens 1 Stunde in kaltem Wasser einweichen. Die Gurken waschen und den Stielansatz entfernen, anschließend längs halbieren und mit einem Teelöffel entkernen. Das Fruchtfleisch auf einer Gemüsereibe mittelfein reiben. Die Walnüsse im heißen Ofen rösten und anschließend hacken.



Den Joghurt in einer Schüssel mit kaltem Wasser verrühren. So viel Wasser dazugeben (200–400 ml), bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die Suppe sollte cremig, keinesfalls zu flüssig sein. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Rosinen, Gurken, Dill, Nanaminze und Schnittlauch hinzufügen und die Suppe mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen.



Vor dem Servieren die Walnüsse in die Suppe einrühren und diese anschließend auf die Teller verteilen. Mit Sumak und klein gezupften Rosenblättern dekorieren.

Bulgursalat (Tabouleh) mit Ziegenkäse und Datteln

Zutaten für 4–6 Personen

1 rote Zwiebel

Bund Frühlingszwiebeln

2 Bund glatte Petersilie

1 Bund Koriander

natives Olivenöl

500 g grobkörniger Bulgur (gut erhältlich im türkischen Lebensmittelhandel)

Salz

150 g Pekannüsse

200 g Medjoul-Datteln

250 g Sainte-Maure Käse

Saft von 1 Zitrone

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und fein hacken. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Petersilie und Koriander waschen und trocken schütteln. Die Petersilienblätter von den Stängeln zupfen und fein hacken. Den Koriander mit den dünneren Stielen fein hacken.



Den Backofen auf 170 Grad vorheizen.



2 Esslöffel Olivenöl in einem Topf, der ein Fassungsvermögen von mindestens 3 Liter hat, erhitzen und die Zwiebeln sowie die Frühlingszwiebeln weich dünsten, dabei beachten, dass sie wenig Farbe annehmen. Den Bulgur waschen und hinzufügen. 1 Teelöffel Salz dazugeben und 800 ml Wasser angießen. Bei geschlossenem Deckel zum Kochen bringen. Den Topf vom Herd nehmen, beiseitestellen und das Ganze zugedeckt 30 Minuten ziehen lassen. Anschließend den Bulgur mit einer Gabel auflockern und bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.



In der Zwischenzeit die Pekannüsse auf einem Backblech im heißen Ofen 2–4 Minuten rösten, dabei mindestens einmal wenden. Aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen und grob hacken. Die Datteln der Länge nach aufschneiden, die Kerne und den Stielrest, wenn vorhanden, entfernen und die Früchte vierteln.



Den Bulgur mit den grünen Kräutern vermischen und mit 3–5 Esslöffeln Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Die Pekannüsse und die Datteln erst kurz vor dem Servieren unterheben.



Zum Servieren den Salat auf dem Teller anrichten, den Sainte-Maure in mundgerechte Stücke zupfen und darauf verteilen.