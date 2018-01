Leichter leben | 23.01.2018 | 17:00 Uhr Selbstverteidigung: Hilfe zur Selbsthilfe

Hauptinhalt

Es gibt viele Menschen, die sich davor fürchten, Opfer einer Gewalttat zu werden. Viele, vor allem Frauen, haben sogar selbst schon demütigende oder bedrohliche Situationen erlebt – verbale und körperliche Übergriffe auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Disco, am Telefon oder sogar in der eigenen Wohnung. Kriminalrätin Ilona Wessner klärt im Studio auf, wie man sich in brenzligen Situationen am besten verhält und was man tun kann, damit es gar nicht erst soweit kommt.