Grundsätzlich ist die Kündigung nicht an eine bestimmte Form gebunden, kann also auch mündlich, fernschriftlich, fernmündlich, elektronisch oder gar durch schlüssiges Verhalten erklärt werden. Nur in Bezug auf bestimmte Vertragstypen ordnet das Gesetz aus Gründen der Klarstellung und Rechtssicherheit für die Kündigung die Schriftform an. In diesem Fall ist die Erklärung papiergebunden und muss von dem Erklärenden eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet sein (§ 126 Abs. 1 BGB). Gleichwertig mit der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform ist grundsätzlich die elektronische Form (§ 126 Abs. 3 BGB); hierfür genügt jedoch keine einfache E-Mail, sondern das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein (§ 126a BGB). Beispiele für die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform sind die Kündigung eines Mietverhältnisses (§ 568 Abs. 1 BGB) und, wobei hier die elektronische Form ausgeschlossen ist, die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses (§ 623 BGB).



Auch wenn die Schriftform nicht durch Gesetz vorgeschrieben wird, ist es den Parteien eines Vertrages unbenommen, für die Kündigung die Schriftform zu vereinbaren. Solches ist auch in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zulässig (§ 309 Nr. 13 BGB). Zur Wahrung einer lediglich durch Vertrag vereinbarten Schriftform genügt allerdings die telekommunikative Übermittlung (§ 127 Abs. 2 BGB), d.h. die Kündigung wird auch dann wirksam, wenn sie per Telefax oder E-Mail (Scan) übermittelt wird.