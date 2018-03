Bildrechte: dpa

Geboren 1928, hatte er sein Handwerk im Chemnitzer Hof gelernt. Er kochte in Betriebskantinen, machte bald Kariere und kochte in so renommierten Häuser wie dem "Elephant" in Weimar oder dem "Erfurter Hof". Als Küchenchef war er später für die Interhotel-Kette verantwortlich.



Kurt Drummer kochte für die Fußball-Nationalmanschaft, holte Titel bei internationalen Kochwettbewerben und gewann TV Preise. In 650 Folgen sahen die Zuschauer einen Koch, der mal solide Hausmannskost, wie Thüringer Rostbrätl, aber auch Pizza oder Hummer – je nach Versorgungslage. Er selbst war ein großer Liebhaber von Suppen, mochte besonders Kartoffelsuppe.



Nach gesundheitlichen Problemen beendete er 1983 die TV-Kariere, kochte aber weiter, bildete Lehrlinge aus. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren war er das letzte Mal zu Gast bei "Hier ab vier". Im Juni 2000 starb er in Chemnitz, wurde in seinem Heimatort Auerbach beerdigt. Hinterlassen hat er unzählige Rezepte, die Generationen nachkochten und noch heute den Geschmack des Ostens bilden.