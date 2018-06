MDR+ | 04.06.2018 | ab 17:00 Uhr Pressekonferenz: Vorstellung von Thomas Brdaric in Erfurt

Hauptinhalt

Mit Thomas Brdaric will der FC Rot-Weiß Erfurt zurück in die 3. Liga. Am Montag wird der Ex-Profi beim Drittliga-Absteiger offiziell vorgestellt. Wir sind ab 17:00 Uhr mit einem Livestream dabei.