MDR+ | 27.04.2019 | 13:50 Uhr Kandidatenvorstellung für das Bischofsamt der EKM

Hauptinhalt

Die Kandidaten für das Amt des Landesbischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) stellen sich am Samstag in der Marktkirche in Halle (Saale) der Öffentlichkeit vor. Hier gelangen Sie zum Livestream.