Verfassungsgericht: Beitrag und Beitragshöhe gehen klar

Stimmt nicht, sagen die Karlsruher Richter: „Die konkrete Ausgestaltung der Beitragspflicht für Betriebsstätten und Kraftfahrzeuge ist belastungsgleich“, zumal für jedes zugelassene Fahrzeug nur ein Drittel des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro fällig wird. Und was den besonderen Fall einer Autovermietung angeht, liege, so das Verfassungsgericht im schönsten Juristendeutsch, „der abgeltungsfähige Vorteil im preisbildenden Faktor der Empfangsmöglichkeit“. Übersetzt heißt das: Autos ohne Radio bzw. Medieneinheit würde heutzutage schlicht kein Mensch mehr mieten. Und weil so die Möglichkeit, Programm zu empfangen, zur Attraktivität und Vermietbarkeit der Karre an sich beiträgt, geht so ein Drittel-Beitrag pro Auto schon in Ordnung.



Daneben hat Karlsruhe auch ein paar grundsätzliche Punkte rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine solidarische Finanzierung von der Gesellschaft für die Gesellschaft durch den Beitrag nochmal festgeklopft: ARD, ZDF und Deutschlandradio hätten einen „demokratiewesentlichen Auftrag“, der überhaupt dieses Finanzierungsmodell rechtfertigt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob jemand die öffentlich-rechtlichen Programme auch haben will und einschaltet. „Es genügt schon das Angebot der Leistung, solange die realistische Möglichkeit besteht, es anzunehmen“, so der Vorsitzende Richter Prof. Ferdinand Kirchhof. Jeder habe zudem einen individuellen Vorteil, da man aus der Fülle des Programms sich sein ganz maßgeschneidertes eigenes aussuchen kann – und genau dafür werde der Beitrag fällig. Das Ganze gelte analog auch für Unternehmen. „Sie können sich aus dem Rundfunkangebot Informationen für den Betrieb beschaffen sowie das Rundfunkangebot zur Information oder Unterhaltung ihrer Beschäftigten und ihrer Kundschaft nutzen“, heißt es in der Begründung der RichterInnen. Dabei käme es auch nicht darauf an, ob im Einzelfall Beschäftigte während ihrer Arbeitszeit tatsächlich Radio hören oder TV gucken können bzw. dürfen.