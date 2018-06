Wille sagte, sie sei "positiv überrascht", was die Initiative in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt habe. "Es ging uns auch immer darum, die Vielfalt der Filme zu erweitern. Neben den fiktionalen Stoffen am Anfang haben wir uns dann zunächst einmal auch für Animationsfilme geöffnet und erweitern jetzt das Genre-Spektrum ab der kommenden Ausschreibung im nächsten Jahr noch um den Bereich Dokumentarfilme für Kinder", so die MDR-Intendantin: "Denn was in den nordeuropäischen Ländern schon wunderbar klappt und auch Belgien gelernt hat, das schaffen wir in Deutschland auch."