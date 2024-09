Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Was machen Journalisten? Besuchen Sie uns zum Nachrichtentag

11. September 2024, 09:00 Uhr

Zum ARD-Nachrichtentag am 19. September laden wir Sie herzlich in das Landesfunkhaus Thüringen nach Erfurt ein. Nach einer Führung durch die Studios zeigen wir Ihnen in unserem "Nachrichten-Check", wie Journalisten arbeiten und wo Nachrichten herkommen.