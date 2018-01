Netzphänomene Schöne neue Welt - Herausforderungen der digitalen Technik

Social Bots greifen in Leserdebatten ein und lenken die Diskussionen im Auftrag obskurer Auftraggeber in eine bestimmte Richtung. Ganze Nutzerprofile werden von Computerprogrammen angelegt und mit Menschlichkeit und damit zugleich auch mit Glaubwürdigkeit erfüllt. Über Geräte aller Art werden Daten über uns gesammelt und zu einem Gesamtbild verdichtet. Androide Maschinen ähneln Menschen immer mehr, könnten sie in vielen Dingen bald ersetzen.