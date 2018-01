Medienschaffende in den USA und Europa diskutieren seit einigen Jahren, wie sich Berichterstattung verändern muss, damit Menschen konstruktiv an Gesellschaft beteiligen können und positiv miteinander sprechen. Die Stiftung "Solutions Journalism Network" etwa arbeitet seit 2013 an Konzepten, wie Journalismus konstruktiver, "lösungsorientierter" mit Problemen umgehen kann.