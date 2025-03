Beiträge zu Themen wie Gleichberechtigung, Zivilcourage, politische Bildung an den Schulen, Landespolitik, Stellenabbau bei Unternehmen, aber auch ein kurzer Social-Media-Post zum Thema Fasten vermögen mitunter allesamt emotionale Reaktionen bei Usern auszulösen. Eine Rückmeldung zu einem Thema oder eine Reaktion auf einen anderen Leser-Kommentar sind dank Smartphone und Co. schnell verfasst und abgesendet.

Allein im Januar 2025 kamen so pro Woche auf allen Kanälen, auf denen MDR Thüringen präsent ist, rund 7.000 Kommentare an.

Wie und wann Social-Media-Redakteurinnen und -redakteure in Diskussionen eingreifen oder sie laufen lassen, entscheiden die Online-Moderatoren beim MDR in Eigenverantwortung – auch welche Kommentare nach MDR-Richtlinie beleidigend sind oder nicht. Im Vieraugenprinzip verständigen sie sich allerdings, wenn es um Grenzfälle geht.

Das Bestreben der MDR-Community-Managerinnen und -manager ist dabei stets, eine konstruktive Debatte in den MDR-Kommentarspalten zu fördern und Nutzerdiskurse mit Argumenten zu versachlichen und emotionsgeladene Diskussionen zu deeskalieren.

Man ist hier nur Mitarbeiter und letztendlich ist der MDR allgemein gemeint und niemand weiß, wer hier sitzt und das bearbeitet. Aber trotzdem nimmt man sich das zu Herzen. Philipp, Kommentarbetreuer bei MDR Thüringen

Die redaktionelle Betreuung bedeutet somit einen enormen Aufwand an Ressourcen und Zeit. Sie stellt täglich Herausforderungen für die Kommentarbetreuenden dar:



"Im Onlineraum ist die Hemmschwelle nicht so groß und das geht einem schon sehr nah. Dann sagt man, okay, man ist hier nur Mitarbeiter und letztendlich ist der MDR allgemein gemeint und niemand weiß, wer hier sitzt und das bearbeitet. Aber trotzdem nimmt man sich das zu Herzen, auch wenn man weiß, dass es nicht so ist", gibt Philipp einen Einblick in seine Arbeit.

"Wenn man sich tagein, tagaus mit Hass im Netz beschäftigt, das macht was mit einem. Das hat mit emotionaler Erschöpfung zu tun. Die Arbeit als Moderatorin oder als Moderator sollte man kein Leben lang machen, oder jedenfalls abwechselnd mit anderen Tätigkeiten", so die Einschätzung von Dr. Martin Johannes Riedl von der School of Journalism and Media der University of Tennessee, Knoxville im Gespräch mit MEDIEN360G. Bildrechte: privat

Der Assistant Professor befasst sich in seiner Arbeit unter anderem mit Platform Governance und Content Moderation. Moderierte Kommentarspalten in den Medien hält er für wichtig. Das entspreche zudem der heutigen Erwartungshaltung von Usern an Medienunternehmen, insbesondere der an die Öffentlich-Rechtlichen.

Dazu äußert Martin Johannes Riedl weiter: "Ich persönlich finde, dass es von großen Nachrichtenunternehmen zu erwarten ist, dass sie mit ihren Nutzern in Dialog treten. Das führt dazu, dass sie nicht vom Elfenbeinturm herunter berichterstatten, sondern mehr in die Verantwortung gezogen werden. Aber man muss schon aufpassen, dass man User und Userinnen nicht in den Regiestuhl setzt und die dann machen, was sie wollen." Und er betont: "Es muss immer ein respektvoller Umgang miteinander sein."