Lokales Informationsangebot geht zurück

Schon heute sagen viele Menschen, das lokale Informationsangebot in ihrer Region habe in den letzten Jahren abgenommen. Besonders betroffen ist Thüringen. Hier gaben rund ein Drittel der Teilnehmenden an einer Umfrage von MDRfragt an, dass sich ihre „Nachrichten-Versorgung“ verschlechtert habe.

Kaum Vielfalt auf dem Land

Gerade in kleineren Orten und im ländlichen Raum mangelt es so an Vielfalt, die für eine demokratische Gesellschaft aber immens wichtig ist. Dies ist auch das Fazit der Medienwissenschaftlerin Wiebke Möhring von der TU Dortmund, die seit Jahren zum Thema Lokaljournalismus forscht. Denn eigentlich beziehen die Menschen ihre Nachrichten aus einem Mix verschiedener Informationsquellen und bilden sich dann ihre Meinung. „Insbesondere in Großstädten kann sich dieses lokale Repertoire aus sieben, acht oder neun verschiedenen Quellen zusammensetzen. In kleineren Städten bleibt natürlich nur das, was vorhanden ist“, so Möhring im Gespräch mit MDR MEDIEN360G: „Es sind manchmal tatsächlich nur eine Lokalzeitung und die Gespräche beim Bäcker.“

Die Politik hat das Problem erkannt, tut sich mit einer Lösung aber schwer. Denn das Thema Presseförderung ist in Deutschland umstritten. Ursprünglich sollte dieses Jahr ein Förderprogramm für die digitale Transformation von Zeitungsverlagen anlaufen. Doch die vom Bundestag bewilligten 220 Millionen Euro bleiben fürs erste im Staatssäckel. Es gab Streit darüber, was genau gefördert werden und wie das Geld verteilt werden sollte. Dazu kamen noch rechtliche Bedenken des Bundesrechnungshofs.

Staatliche Förderprogramme