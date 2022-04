Die öffentlich-rechtlichen Sender, so Engelhardt, sind mit ihren Auslandsstudios und Korrespondentenplätzen in allen Teilen der Welt eine ruhmreiche Ausnahme. Doch auch hier gingen die Programmanteile für Hintergründiges und eine nicht rein aktuell getriebene Berichterstattung seit vielen Jahren zurück. "Den Korrespondentinnen und Korrespondenten fehlt es zunehmend an Sendeplätzen", schreibt Engelhardt. Jedenfalls dann, wenn es sich nicht um eine Kriegs- oder Krisenregion handelt oder wichtige Ereignisse wie beispielsweise Wahlen anstehen. Andererseits ist das Arbeitspensum durch die vielen aktuellen Nachrichtenformate, die alle bedient werden wollen, gleichzeitig deutlich gestiegen. "Wir haben heute ein 'Morgenmagazin', ein Mittagsmagazin, weitere Nachrichtensendungen über den Tag verteilt, dann die 19-Uhr-'heute'-Sendung, dazu das 'heute journal' und das 'Nachtjournal'. Bei Großereignissen heißt das Fließbandarbeit", resümiert Dietmar Ossenberg , der über 15 Jahre für das ZDF aus Kairo über Nordafrika und den Nahen Osten berichtet hat, bereits vor einigen Jahren. "Das führt manchmal leider auch dazu, dass man kaum noch Zeit hat, zu reisen, länger für Recherchen unterwegs zu sein oder sich intensiver vorzubereiten."

Dabei unterhalten ARD, ZDF und der Auslandssender Deutsche Welle aber ein deutlich dichteres Korrespondenten-Netz als die meisten großen internationalen Sender. Sogar die BBC oder CNN setzen mehr und mehr auf ein Berichterstattungskonzept, das von seinen Kritikerinnen und Kritikern abfällig als "Helikopter-Journalismus" bezeichnet wird. Damit ist gemeint, dass es in dem entsprechenden Land keine feste Korrespondentenstelle mehr gibt, sondern Reporterinnen und Reporter nur zu aktuellen Anlässen kurzfristig eingeflogen werden und dann berichten. Doch Nachteile liegen hierbei auf der Hand: "Ein Korrespondent, der für längere Zeit in 'seinem' Land lebt und viel von den Menschen dort mitbekommt, kann Eindrücke vermitteln, die andere Medien nur zum Teil liefern", sagt Ossenberg, der auch nach seiner aktiven Korrespondenten-Zeit beim ZDF in Kairo blieb. Allerdings dürfe man sich keiner Illusion hingeben - "alles bekommt man nie mit". So seien die Ereignisse um die erste ägyptische Revolution vor knapp zehn Jahren, die dann später "arabischer Frühling" genannt wurde, bei aller Kenntnis von Land und Leuten "für uns so nicht vorhersehbar" gewesen, so Ossenberg.