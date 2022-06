WDR-Intendant Tom Buhrow wollte in der Diskussion statt von Konstruktivem oder Lösungsorientiertem Journalismus lieber von einer "Dienstleistungsmentalität" sprechen. "Wir sind in der Pflicht, nicht nur Aktualität abzubilden", sagte er. Die diversen Fachredaktionen und -Sendungen in der ARD könnten die Krisen etwa auch aus Sicht der Wissenschaft oder der Wirtschaft betrachten. Auch Ratgeber seien wichtig. Als Beispiel nannte er die Frage, wie Eltern ihren Kindern den Krieg erklären können. "Wir müssen den Menschen bei dem helfen, was ihnen wichtig ist. Dafür brauchen sie nicht unbedingt so etwas wie Konstruktiven Journalismus. Es darf nicht in einen aktivistischen Journalismus abdriften", sagte der ehemalige Tagesthemen-Moderator.