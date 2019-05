Noch wenige Tage bleiben im Wahlkampf für die Europa- und Kommunalwahl in Mitteldeutschland. Die Zahl der Plakate an den Laternenmasten nimmt zu, zumindest in den größeren Städten. Ein anderer Schauplatz des Wahlkampfes ist das Internet. Der digitale und datengestützte Wahlkampf ist spätestens seit der Bundestagswahl 2017 in Deutschland angekommen. Erstmals wurden Apps für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf genutzt. Auch das Internet als Werbeplattform wurde entdeckt. Ganz nach dem Vorbild der USA wurden erste Versuche unternommen, eine datengestützte Wähleransprache zu installieren.

Grundlage dafür sind persönliche Daten von Wählern. Den Parteien ist es gestattet, für Wahlkampfzwecke Einwohnermeldedaten (Name, Wohnort, Alter) und die Daten von privaten Anbietern (z.B. Deutsche Post Direkt GmbH) anzukaufen. Mit deren Hilfe und dem so genannten Microtargeting versuchen die Parteien, potentielle oder unentschlossene Wähler zielgerichtet anzusprechen.

In den USA ist das Microtargeting spätestens seit den Wahlkämpfen von Barack Obama Normalität. Über jeden eingetragenen amerikanischen Wähler existieren bis zu 3500 individuelle Informationen, die von den Parteien genutzt werden, um gezielte und passgenaue Botschaften zu platzieren.

Smarter Wahlkampf

Schon im Bundestagswahlkampf 2017 hatten die Parteien begonnen, ihr Marketing und die Kommunikation mit den Wählern durch moderne Technik und Plattformen zu optimieren. Erstmals kam eine „Wahlkampf-App“ zum Einsatz. Sie wurde in Thüringen entwickelt. Wahlhelfer der CDU nutzten die App connect17, um die Ergebnisse der Gespräche im Tür-zu-Tür-Wahlkampf festzuhalten. „Die Parteien planten, segmentierten, kommunizierten und experimentierten mit neuen digitalen Formaten“, resümierte der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende in Thüringen und Wahlkampfexperte Mario Voigt. Bildrechte: Mario Voigt, Quadriga Hochschule Berlin

Auch das Kampagnenmanagement wurde verändert. „Digital und analog sind keine Silos mehr, sondern werden zusammengedacht“, so Voigt. Seine Forschungen für die Quadriga Hochschule Berlin veröffentlichte er in der „Trendstudie zum digitalen Wahlkampf 2017: SPD und AfD liegen knapp vorne“.

Digitale Verbreitungswege wie Facebook, Instagram, Twitter und Youtube ergänzen den Wahlkampf und können politische Kampagnen stärken. 2017 nutzte u.a. die AfD intensiv Facebook. In den sechs Wochen vor der Bundestagswahl hatte die Partei 376 000 Fans. Die SPD war auf Twitter am aktivsten, während die Grünen Youtube und Instagram stark nutzten.

Nicht nur die Parteien platzieren Informationen, die geteilt, kommentiert und somit verbreitet werden. Die Wähler kommen in eine aktive Rolle, in dem sie eigene Themen auf die Agenda setzen. Darauf schnell zu reagieren, ist die neue Herausforderung, sieht Mario Voigt.

Welche Rolle spielen die Daten?

Der Historiker Yuval Noah Harari sagte im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung:

Die größte Gefahr, der sich die liberale Demokratie derzeit gegenüber sieht, besteht darin, dass die Revolution in der Informationstechnologie Diktaturen effizienter macht als Demokratien.

Auch andere Wissenschaftler und Experten warnen, dass der Einfluss von Big Data negativ auf Wähler wirken kann.

Was bringt das den Parteien?

Das Budget für den digitalen Wahlkampf der Parteien wächst. Es schwankt, nach einer Umfrage von MEDIEN360G, unter den mitteldeutschen Parteien, die in den Landtagen vertreten sind, und der FDP zwischen 7 Prozent und 25 Prozent des Gesamtbudgets. Politikberater Martin Fuchs verweist darauf, dass vom digitalen Wahlkampf keine Wunder erwartet werden können. Die Wahlkampfaktivitäten sechs Wochen vor der Wahl hätten nur einen marginalen Einfluss auf das Wahlergebnis. Fuchs sieht lediglich zwei bis drei Prozent am Ende in der Waagschale. Nur bei knappen Entscheidungen, „wenn es um Polarisierung“ – also Rechts gegen Links – oder „um Ja oder Nein“ – etwa pro oder kontra Energiewende – geht, könnte der digitale Wahlkampf Ergebnisse beeinflussen. Das sei aber bei Europa- und Landtagswahlen eher nicht der Fall, so Fuchs.

Dem gegenüber stehen Aktivitäten der Parteien, um mit Hilfe der sozialen Medien mehr Reichweite zu generieren. Echtzeitwahlkampf, Livestreams, Schnelligkeit bei den Reaktionen und gute Fotos sind die aktuellen Mittel der Wahl. Der Aufbau einer eigenen Community wird zur Schlüsselaufgabe.