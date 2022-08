Sandra Archut wurde vom Arbeitskreis Thüringer Familienorganisationen e.V. in den MDR-Rundfunkrat entsandt. Die mögliche Interessenkollision könnte darin bestehen, dass Sandra Archut einen 25-Prozent-Anteil an einer Erfurter TV-Produktionsgesellschaft hält, die ihrem Ehemann gehört und von diesem geleitet wird. Bei ihrer Entsendung in den MDR-Rundfunkrat zum Ende des vergangenen Jahres hatte Sandra Archut diese Beteiligung nach Angaben des Rundfunkrates nicht angezeigt. Sie selbst sieht keine Anzeichen für eine Interessenkollision, da sie nur einen Minderheitsanteil im betreffenden Unternehmen halte und nicht in die aktive Unternehmensführung eingebunden sei. Der MDR-Rundfunkratsvorsitzende Bauer sieht laut einem Schreiben an die Mitglieder des Rundfunkrats die Beteiligung als diskussionsbedürftig.