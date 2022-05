Das deckt sich mit den Ergebnissen der MDR MEDIEN360G-Umfrage vom Herbst 2021 im MDR-Sendegebiet. Damals sagte mehr als ein Drittel der Befragten (34 Prozent) bei der nicht repräsentativen Umfrage, dass sie sich nicht (mehr) ausreichend über ihren Ort oder ihre Region informiert fühlen. Und gut ein Viertel der Antwortenden gaben an, dass nach ihrer eigenen Einschätzung das Angebot an lokalen Informationen in ihrer Region in den letzten Jahren zurückgegangen sei.