Die Idee klingt bestechend: Wie im Supermarkt bezahlt man auch beim Medienkonsum nur für das, was man tatsächlich nutzt. Pay-Sender wie Sky arbeiten nach diesem Modell, Streamingplattformen wie Netflix und Amazon Prime erheben eine monatliche Pauschale. Gerade das funktioniert beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk aber nicht, sagen Wissenschaft, Medienkritiker und die Anstalten selbst.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Aufgabe, ein umfassendes Medienangebot für alle auf die Beine zu stellen. Dazu wird er von der gesamten Gesellschaft über den Rundfunkbeitrag finanziert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien läuft aber aktuell eine Debatte, ob auch andere Ansätze wie ein Abo-Modell à la Netflix denkbar - und gerechter - sein könnten.

Ein Abo-Modell wie Netflix wäre nicht gerechter. Medienwissenschaftlerin Christine Horz | Technische Hochschule Köln

"Weil es natürlich nicht so ist, dass dort alle Interessen abgebildet werden. Sky und Netflix sind de facto Sender, die auch durch Algorithmen ganz deutlich feststellen können, was ihre Nutzerinnen und Nutzer interessiert", sagt die Medienwissenschaftlerin Christine Horz von der Technischen Hochschule Köln. "Und man bekommt dann natürlich auch immer Vorschläge mit Themen, die einen interessieren."

Damit werde aber nicht die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit abgebildet. Vor allem Minderheits- und Nischen-Themen hätten so keine Chance. Die aber würden bei einem Finanzierungsmodell, in dem die Nutzer allein entscheiden, für welche Inhalte sie nun bezahlen wollen oder aber nicht, thematisch wohl kaum noch vorkommen. Genau das aber ist ein wichtiger Teil des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Eben alle Teile der Gesellschaft abzubilden, auch die Minderheiten, die vielleicht nur einen kleinen Teil des Publikums interessieren. Und Themen anzufassen, die im ersten Moment vielleicht nicht so ein großes Publikum generieren, wie es ein Blockbuster oder eine Show im Pay-TV schaffen könnte.

Wir wollen alle Facetten anbieten. Thomas Bellut | ZDF-Intendant

Ein Abo-Modell wäre weniger praktikabel und teurer. Samira El Ouassil | Medienkritikerin

Die Medienkritikerin und Kolumnistin Samira El Ouassil kann Menschen verstehen, die ein Abo-Modell haben wollen. "Niemand mag das Gefühl, gezwungen zu werden, für etwas zu zahlen, was man nicht rezipiert", sagt sie. Sie selber könne auch mit Schlagersendungen oder der Fußball-Bundesliga wenig anfangen. Trotzdem spricht sie sich gegen solche Überlegungen aus: "Gleichzeitig ist das aber eben ein Solidarprinzip, so wie wir es von der Krankenkasse kennen: Man zahlt für etwas, was man als Einzelne nicht zu 100 Prozent nutzt, was aber von anderen sehr wohl genutzt und gebraucht wird."

Unterschiede bei den einzelnen Pay- und Streaming-Angeboten