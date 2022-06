Selbstkritische Töne aus den Verlagen

Doch es kommt nicht nur auf ausreichend Personal in den Redaktionen und bessere Technik an. Auch journalistisch müsse ganz neu gedacht werden, forderte Hannah Suppa, Chefredakteurin der zur Madsack-Gruppe gehörenden Leipziger Volkszeitung (LVZ): "Wir brauchen nicht nur eine digitale Transformation, sondern auch eine Inhalte-Transformation in den Redaktionen." Bisher hätten viele Zeitungen nach dem Motto gehandelt, "welchen neuen digitalen Kanal können wir noch bespielen", so Suppa. "Jetzt müssen wir uns eher daran orientieren, was erwarten die Menschen?" Dabei sei es wichtig, auf die unterschiedlichen Zielgruppen einzugehen. So laufe eine Debatte, wie der Verkehr der Zukunft aussehen könnte, in der Großstadt ganz anders als in ländlichen Regionen. "Wir müssen kritischer sein mit unserem Journalismus", schließlich zeige sich gerade eine gewisse Nachrichtenmüdigkeit bei vielen Menschen. "Was Journalisten wichtig finden, ist vielleicht gar nicht wichtig für ihr Publikum", so Suppa. Daher sollten Zeitungen nicht Probleme aufzeigen, sondern sollten auch überlegen, wo es vielleicht schon Lösungen gibt. "Das wird sehr stark nachgefragt, weil Menschen sagen: Damit kann ich was anfangen, das hilft mir weiter", so die LVZ-Chefin.