Aktualität ist beim Sport alles: Wettbewerbe sind in der Live-Übertragung am spannendsten. Ihre publizistische Halbwertszeit beträgt somit allerdings nur Stunden. Das bedeutet, dass eine Sportübertragung viel schneller an Wert verliert als beispielsweise ein Film, bei dem auch weitere Ausstrahlungen immer noch für ein hohes Zuschauerinteresse sorgen können. Deswegen ist es für die Sender wichtig, dass das erworbene Produkt hohe Einschaltquoten erzielt und damit auch ein attraktives Werbeumfeld abgibt – vor allem für die privaten Sender, die sich größtenteils aus Werbeeinnahmen finanzieren.

Bei der Rechtevergabe gibt es zwei unterschiedliche Modelle: dezentrale und zentrale Vermarktung. Dezentrale Vermarktung: Vereine oder Verbände vermarkten ihre Wettbewerbe selbst. Zentralvermarktung: Der Verband verkauft die Rechte an beispielsweise einer Liga an einen Bieter. Die Sportrechte werden dann in einem Auktionsverfahren von den Veranstaltern über eine Vermarktungsagentur an den meistbietenden Sender verkauft. In Deutschland gibt es einen gemeinsamen Vermarktungsvertrag zwischen 33 deutschen Spitzensportverbänden und SportA, der Sportrechteagentur der öffentlich-rechtlichen Sender.