Nichts zu verbergen – also nichts zu befürchten? Ganz so einfach lässt sich die Sache mit der Datensicherheit im Netz leider nicht vom Tisch fegen. Und auch ein "Na und? Dann haben die halt meine Daten", sollte vielleicht doch besser noch einmal überlegt werden. Denn in den "richtigen" Händen sind auch deine Daten für andere äußerst wertvoll.

Beim Surfen im Internet senden dein Smartphone, PC, Tablet und Laptop etliche Daten ins Web – ein Glücksfall für Werbefirmen, Kriminelle und andere pfiffige Dateneintreiber. Ja, und im Zweifelsfall jubelt auch der Geheimdienst ;-), wenn wir auf unseren Endgeräten wieder einmal das Tor zur Internetwelt öffnen, drauf los surfen und so überall unseren digitalen Fußabdruck hinterlassen.

Warum es wichtig ist, sich im Internet zu schützen, Anonymität beim Surfen nicht einzig etwas für Kriminelle und hartgesottene Technikgeeks ist – und wie das Ganze funktioniert, das verraten wir hier:

Halten wir fest: Eigentlich will keiner von uns Datenspuren im Internet hinterlassen. Und es sollte selbstverständlich sein, dass auch im Netz Privatsphäre privat bedeutet. Spätestens, wenn man im Inkognito-Modus unterwegs ist, während man vielleicht heimlich peinliche Krankheiten googelt, private Nachrichten verschickt, am Arbeitsplatz kurz seine persönlichen E-Mails checkt oder den nächsten Urlaub bucht. :P

Die Wahrheit ist: Jeder Internetnutzer hinterlässt Spuren. Das geschieht bereits beim Aufruf einer Webseite. Hier erfährt der Seitenbetreiber anhand deiner IP-Adresse deinen ungefähren Aufenthaltsort. Ebenso, welche Browser-Version du nutzt und einige technische Details über dein Smartphone oder Computer. Alles Daten, die im Hintergrund übermittelt werden und die Rückschlüsse auf deine Identität zulassen. Und auch soziale Netzwerke und Webseiten sammeln ehrgeizig Daten über unser Nutzungsverhalten.

Sich komplett anonym im Internet zu bewegen ist unmöglich. Allerdings lässt sich mit ein paar einfachen Maßnahmen dein Level an Anonymität um einiges erhöhen. Weniger von sich preisgeben ist die Devise!

Anonym online surfen

Wer anonym surfen möchte, sollte vor allem wissen, welche Daten er von sich nicht preisgeben möchten. Das können unter anderem folgende sein:



die eigene IP-Adresse

deine Anfragen in Suchmaschinen

Informationen aus „Ausfüllfeldern” in Formularen

deine E-Mail-Adresse Seiten, die du besuchst

Interneteinkäufe

deine Aktivitäten in Chatforen

Simple gesagt, sorgt der Inkognito-Modus in Webbrowsern nur dafür, dass euer Verlauf nicht gespeichert wird. Zugleich werden damit automatisch auch temporäre Dateien (Cache), Passwörter, Bilddateien und Cookies gelöscht, so dass ein User diese Arbeit nicht selbst vornehmen muss. Wenn du dir mit anderen einen PC teilst, schaffst du so also gleich die perfekte Voraussetzung, dass niemand nach dir erfährt, auf welchen Seiten du warst – und auch der Chef nicht sehen kann, was "wir" da gesucht haben. ;-) Ein weiterer Vorteil des privaten Fensters ist, dass Online-Formulare nicht automatisch ausgefüllt werden. Jedoch enden damit auch schon die Möglichkeiten des vermeintlich geheimen Unterwegsseins im Netz.

Denn was vielen nicht klar ist, ist, dass Anwender damit längst noch nicht anonym surfen! Die IP-Adresse und viele andere Informationen können auch beim Browsen im Inkognito-Modus gespeichert werden. Und auch wenn im privaten Modus keine Daten auf dem eigenen Rechner abgelegt werden, so werden sie dennoch im Internet durchaus weitergesandt. Somit bietet der Inkognito-Modus also nur beschränkte Möglichkeiten der Spurenvermeidung. Und beispielsweise Facebook, Google und Co. sehen auf diese Weise weiterhin, auf welchen Seiten man sich sonst noch so herumdrückt.

Das Fazit hierzu: Der Privatmodus im Browser ist alles, nur nicht privat.

Es gibt weitere Möglichkeiten, als bei PC, Laptop und Smartphone auf den Inkognito-Modus zu setzen, um sich zukünftig ein sichereres Surferlebnis zu schaffen. Also, ran an die Suchmaschinen, VPN-Dienste und Torbrowser! Hier folgen hilfreiche Tipps, die dir zu mehr Anonymität verhelfen können! Und Nerd-Wissen versuchen wir dabei weiterhin, so gut wie möglich, außen vor zu lassen. :D

Während beliebte Suchmaschinen wie Google, Yahoo und Bing zu den Datensammlern zählen und darauf abzielen, dein Nutzerverhalten zu verstehen, um dich zum Beispiel gezielt mit Anzeigen zu versorgen: Setz doch mal auf eine anonyme Suchmaschine! Zu diesen gehören beispielsweise DuckDuckGo, StartPage und Qwant.

Du befürchtest schlechtere Suchergebnisse zu erhalten? Keine Sorge! Zum Beispiel wird DuckDuckGo von vielen Usern gern genutzt. Das bestätigen unter anderem rund 10 Millionen Suchanfragen, die täglich von DuckDuckGo bewältigt werden. Dafür nutzt die Suchmaschine Ergebnisse aus über 400 Quellen, darunter Wikipedia, Bing, Yandex und Yahoo. Zudem hat sie auch noch andere nützliche Funktionen in petto: Mit der DuckDuckGo-Erweiterung auf Chrome installiert, kannst du sogar schauen, welche Verschlüsselungsmethode eine aktuell besuchte Seite verwendet und welche Tracker von Google, Amazon & Co. gerade aktiv sind und Daten sammeln.

Auch die Suchmaschine StartPage sollte nichts vermissen lassen. Sie nutzt für ihre Suche die Suchergebnisse von Google – und zwar 1:1. Weitere Funktionen, die sie von Mitbewerbern unterscheidet: Sie liefert, dank HTTPS-Unterstützung, nur Ergebnisse von vertrauenswürdigen Webseiten, der integrierte URL-Generator macht die Verwendung von Cookies überflüssig und ein zwischengeschalteter Proxy-Server versteckt zugleich deine IP-Adresse samt Standort. Das alles hält dein Surfverhalten wirklich geheim.