Corona dominiert die Berichterstattung

"Wir haben ein Nachrichten-Überangebot. Wer kann das alles noch verarbeiten?" - diese Frage von Eberhardt C., 50 Jahre, aus dem Eichsfeld fasst das Dilemma zusammen. Corona dominierte seit dem Frühjahr 2020 sämtliche Medien. Auch wenn die zunächst beinahe täglichen Sondersendungen im Lauf der Zeit abnahmen: Bis heute haben viele Menschen den Eindruck, die medialen Kanäle seien durch Corona geradezu verstopft.

Nach zwei Jahren 'Corona-Ticker' bei vielen Sendern, Zeitungen oder Online-Redaktionen geht es dem Zuschauer mittlerweile auf den Keks. Es gibt insgesamt eine 'Überinformation'. Man kann gar nicht so viele Informationen verarbeiten oder gar hinterfragen, wie einem vorgesetzt wird. Daher halte ich es mit der Weisheit 'Weniger ist manchmal mehr'. Vor der Ukraine-Krise wurde man den Gedanken nicht los, außer Corona gibt es überhaupt nichts anderes mehr auf der Welt. Der Fakt ist, Corona wird uns die nächsten Jahre (manche Virologen meinen 10 Jahre) begleiten, solange können wir nicht länger im 'Panik-Modus' verweilen. Wichtige Informationen sind natürlich essentiell, doch sollte das Coronavirus in Zukunft nicht stärker thematisiert werden, als es ihm aus Sicht der Mediziner und Wissenschaftler zusteht.

Martin L., 43 Jahre, aus Chemnitz

"Eine Pandemie ist keine schöne Nachrichtenlage", sagt Jörg Riebartsch, seit 2013 Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung (OTZ) aus Gera. "Daher kann ich verstehen, dass es Menschen gibt, denen das zu viel wird und die dann auch mal abschalten." Für die OTZ bzw. regionale Tageszeitungen kann Riebartsch im Interview mit MDR MEDIEN360G auch keinen Glaubwürdigkeitsverlust erkennen. "Im Gegenteil - eben wurde beim Lokalzeitungstreffen in Oldenburg eine aktuelle Studie vorgestellt, nach der die Glaubwürdigkeit in die Medien wieder zugenommen hat. Dabei stehen an erster Stelle die öffentlich-rechtlichen Sender, gefolgt von den Regionalzeitungen".

Große Mehrheit hält Journalismus für glaubwürdig

Grundsätzlich ist laut der oben zitierten Dortmunder Studie die große Mehrheit der Bevölkerung auch weiterhin der Ansicht, dass unabhängiger Journalismus wichtig ist. "Das ist nicht die Frage", meint Professor Michael Steinbrecher von der TU Dortmund, der die Studie leitet . "Es war auch nur ein relativ geringer Teil, nämlich zehn Prozent der Menschen der Meinung, der Journalismus sei überhaupt nicht glaubwürdig. Das hatten viele Journalistinnen und Journalisten ganz anders befürchtet", so Steinbrecher.

Leitmedien werden als einseitig wahrgenommen

Vielen Nutzerinnen und Nutzern berichten in der Pandemie die Leitmedien aber zu einseitig. Besonders in der Kritik stehen hier die öffentlich-rechtlichen Anstalten wie MDR, ARD und ZDF. Kritisiert wird besonders, dass die verschiedenen Sichtweisen bei der Bewertung der Pandemie und der zu ihrer Eindämmung vollzogenen Maßnahmen nicht zur Sprache kommen. Wer gegen solche Maßnahmen sei und daher beispielsweise eine Impfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 ablehne, sehe sich in den TV-Talkshows mit "Hass und Hetze" konfrontiert.

Ich schaue schon seit längeren keine Nachrichten, Talkshows und dergleichen mehr. Mir fehlen die verschiedenen Sichtweisen und Hass und Hetze gegenüber nicht gegen Corona Geimpften sind unerträglich. Edith M., 81 Jahre, aus Dresden

Auch der Kommunikationswissenschaftler Günter Rager, emeritierter Professor für Journalistik an der TU Dortmund, erkennt eine gewisse Gleichförmigkeit der Leitmedien: "Es ist natürlich auch leichter, mit dem Strom zu schwimmen, als eine eigene Position und Widersprüche auszuhalten". Rager leitet aktuell gemeinsam mit Michael Steinbrecher die Studie "Journalismus und Demokratie" zum Verhältnis von Journalismus, Politik und Publikum.

Heftiger Widerspruch kommt dagegen von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch: "Das kann ich für uns nicht nachvollziehen", sagt Riebartsch und verweist auf diverse von ihm selbst geschriebene Leitartikel, die sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinandersetzen. "Wenn von den Behörden eine neue Verordnung kam bzw. kommt, was neue Regeln angeht, haben wir die selbstverständlich zu veröffentlichen. Aber in meinen Kommentaren habe ich auch immer wieder Haltungen der Politik hinterfragt, weil sie nicht nachvollziehbar waren". Außerdem laufe vor allem auf der prominent platzierten Leserbriefseite der OTZ eine intensive inhaltliche Debatte mit den Leserinnen und Lesern. "Wer sich an uns wendet, bekommt eine Antwort - oft auch direkt vom Chefredakteur", sagt Riebartsch.

Misstrauen gegenüber klassischen Nachrichten

Manche der über MDRfragt Befragten haben in der Pandemie die Art und Weise, wie sie Medien nutzen, verändert. Sie setzen vermehrt auf Informationen aus dem Internet und misstrauen ihren früheren Informationsquellen wie den klassischen Nachrichtensendungen bei ARD und ZDF.

Wir hinterfragen Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, vor allem des ZDF stärker und schauen auch mehr Nachrichten von Privatsendern und Regionalnachrichten. Der ÖRR und hier ganz speziell das ZDF berichtet uns zu manipulativ, zu angstbesetzt in Bezug auf Corona und zu links. Andere Sichtweisen als linke, grüne und klimaaktivistische sind nicht mehr vertreten. In Bezug auf Printmedien haben wir auf eine überregionale Zeitung gewechselt. Cornelia F., 52 Jahre, aus der Sächsischen Schweiz

Andere Stimmen monieren zu viele Negativmeldungen und kritisieren eine durch die Berichterstattung verstärkte Spaltung der Gesellschaft.