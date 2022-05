Panikmache via Talkshows

Aber worin liegen Überdruss und Ärger begründet? In den MDR-Umfrageergebnissen fielen häufig die Worte "Angst", "Panikmache", "drohend". Die Aussagen dazu bezogen sich auf eine dementsprechende angebliche Intention der Talkshows, die größtenteils mit Produktionen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gleichgesetzt wurden (Anne Will war der meistgenannte Name). "Wir hassen aber die ewige Panikmache und den drohenden Ton. Nicht nur bei Corona, auch bei der Russlandthematik!", schreibt symptomatisch etwa eine über 70-jährige Zuschauerin aus Meißen. Dass das sendungsbestimmende Thema Corona umfassend in das Leben aller Menschen eingriff, und der Krankheitsstand sowie der Streit um den richtigen Umgang und die richtigen Maßnahmen sowohl die Politik, als auch Privatleben bestimmte, schien für die Befragten nicht zu rechtfertigen, es als dringlich auf die Agenda zu setzen.

Doch eine politische Talkshow ist qua Definition ein Gesprächsformat, das sich mit Problemen, mit Ungereimtheiten beschäftigt, das Fehler aufzeigt – über Dinge zu sprechen, die funktionieren, die schön sind, Mut und Freude machen, ist eher die Aufgabe unterhaltsamer Fernseh-Abendrunden, in denen anlassbezogene Kulturgäste ihre Produkte vorstellen oder Schicksale erzählt werden. Mit dem Hinweis auf "Panikmache" angesichts einer traumatischen und neuen Situation wie eine Pandemie, deren Folgen noch nicht erforscht sind, wird von den Talkshow-Kritikerinnen und Kritikern der Bock zum Gärtner gemacht: Weil die Sendung beängstigende Dinge erzählt, ist die Sendung schlecht.

Kritik an Expertinnen und Experten

Vor allem in Bezug auf Corona drückten die Befragten zudem ihr Unbill über angeblich "selbsternannte" Experten und Expertinnen aus, sprachen ihnen die Expertise ab, und vermuteten hinter den Auftritten Profilierungssucht. Ein 67-Jähriger aus Halle schrieb: "Ich stelle mit Erschrecken fest, dass schlechte Recherchen, das ständige Widerkauen von irgendwelchen Argumenten von Sachverständigen, vermeintlichen Kompetenzträgern (?????), kurzum einer Unmenge von Menschen kaum noch eine Orientierung möglich machen", und stellt damit zwei weitere Probleme in der Rezeption dar: Für Kritikerinnen und Kritiker des Formats scheint Kompetenz sich nicht unbedingt über Studium, Berufserfahrung und die damit verbundene Expertise zu vermitteln. Dass sämtliche Kritikerinnen und Kritiker aus der MDR-Umfrage, die ähnliche Zweifel hegten, (emeritierte) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die den Terminus "schlechte Recherche" mit eigener Arbeit belegen können, ist unwahrscheinlich. Woher kommt also die Ablehnung? Sie hängt wiederum mit dem Inhalt zusammen: Er ist sperrig, unangenehm, wissenschaftlich, schwer vermittelbar und vor allem nicht eindeutig.

Mehr Verwirrung als Orientierung

Denn das ist die dritte Tendenz in den Antworten, die sich in der oben genannten in der Formulierung "kaum noch Orientierung möglich" ausdrückt: Talkshows vermitteln durch den Meinungs- und Einstellungs-Pluralismus einen verwirrenden Eindruck. Sie geben keine "einfache Lösung", sondern tragen durch die intentionierte Differenzierung zuweilen eher zur Desorientierung bei.

Dabei ist diese Kritik alt, wenn sie sich auch bislang auf Prä-Corona-Themen bezog: Der Medienwissenschaftler und ehemalige Grimme-Institut-Geschäftsführer Bernd Gäbler konstatierte in seiner 2011 erschienenen Studie zu Polit-Talkshows, dass die "Themenfindung in Talkshows Konjunkturen und Quotenkalkülen" unterliegt, und dass Talkshows "keine Konflikte entdecken, sondern austragen", und den "Zenit ihrer Bedeutung überschritten" hätten. Eine Lösung wären Experimente mit "Jugendforen, unorthodoxen Konstellationen oder Open-End-Debatten". Gäbler kritisierte auch damals bereits die mangelnde Diversität bei den Gästen (die sich aber in jüngster Zeit aufgrund einer steigenden Sensibilisierung und lauter Kritik zumindest leicht verbessert hat).

Der Journalist, Autor und Medienexperte Lutz Hachmeister sagte 2019 in einem Gespräch mit Deutschlandfunk, er fände das Format Talkshow "ungeeignet (…), komplexe politische Prozesse abzubilden." Er sprach von einem "bestimmten Ritual der Politiksimulation (…). Und das ist natürlich extrem ermüdend." Auch der junge Filmemacher und YouTuber Hubertus Koch sagte in einem Gespräch über das Fernsehen 2021, dass er "bei Talkshows den größten Innovationsbedarf" sähe. "Die jetzigen Talkformate sind nach Schema F", sagt er, es sei "erwartbar, was behandelt, welche Gäste eingeladen werden, oft endet es nur in einer ergebnislosen Ankeiferei".

Das Paradoxon bleibt also: Wenn es nach bestimmten Gruppen geht, und da scheinen jüngere und manche ältere Zuschauerinnen und Zuschauer einer Meinung zu sein, haben die üblichen Talkshows ausgedient – den einen sind sie zu komplex und bedrohlich, den anderen noch immer zu wenig divers. Beide Gruppen scheinen sich einig darüber zu sein, dass die Meinungsvielfalt und daraus resultierende "Ankeiferei" nerven, wollen aber auf der anderen Seite nicht nur eine Meinung repräsentiert sehen.