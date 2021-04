Erfolg bei Online-Medien Klick mich!

Wenn Journalistinnen und Journalisten in Online-Redaktionen für die Veröffentlichung eines Textes werben wollen, sagen sie mitunter: "Das klickt gut!" Gemeint sind die erwarteten Klicks auf die Überschrift, die das Publikum mit Computermäusen ausführt oder den Fingern am Handy tippt. Tatsächlich erfassen alle Betreiber von Websites diese Klicks. Bei der professionellen Erfolgsmessung von Online-Medien sind sie aber nur eine nachrangige Größe.

Torsten Nischik, der beim MDR in Leipzig in der Abteilung Markt- und Medienforschung arbeitet, erklärt: "Wenn es um unsere Onlineangebote geht, sind Besuche das Maß aller Dinge." Fachleute wie Nischik benutzen auch das englische Wort Visit. Vom Besuch oder Visit unterschieden wird der einzelne Seitenaufruf oder die Pageimpression , die dem oben beschriebenen Klick entspricht. "Der Unterschied ist, dass Besuche einen zusammenhängenden Nutzungsvorgang darstellen. Besuche bestehen aus mindestens einem Seitenaufruf, können aber auch mehrere Seitenaufrufe enthalten", erklärt Nischik. Anders ausgedrückt: Wenn Sie die Startseite von MEDIEN360G aufgerufen und dann auf diesen Text geklickt haben, haben sie dem Autor einen Nutzungsvorgang beschert. Vielen Dank dafür!

Von Bedeutung sind darüber hinaus die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter. Mit den Kennzahlen in diesem Bereich kennt sich Bastian Jenderek aus, der ebenfalls in der Markt- und Medienforschung des MDR arbeitet. Zwei Größen seien wichtig, sagt der Fachmann: "Erstens die Loyalität zum Angebot, das sind je nach Plattform die Fans, Follower oder Abonnenten. Die zweite Größe sind die Interaktionen, also sinnvolle Handlungen von Menschen auf den Seiten. Bei Facebook sind das zum Beispiel Likes oder das Teilen eines Beitrags."