FAQ Wieso ARD und ZDF schon um 18 Uhr wissen, wie die Wahl ausgeht

Es gibt mehrere Faktoren, die die Genauigkeit der 18-Uhr-Prognose beeinflussen. Ein großer Punkt sind die Briefwahlen. Je mehr Menschen per Brief wählen, desto weniger kommen in die Wahllokale und können befragt werden. Die Zahl der Briefwähler steigt jedes Jahr kontinuierlich an, bei der Bundestagswahl 2021 machte sie mit 47,3 Prozent fast die Hälfte aller Wählenden aus.