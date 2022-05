Jahr für Jahr nehmen dafür die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten zu. 2021 verzeichnete das Leipziger Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) einen neuen Höchststand . Zum Tag der Pressefreiheit hat jetzt auch Reporter ohne Grenzen (RSF) aktuelle Zahlen vorgelegt, die einen Schaudern lassen. Die übergroße Mehrheit dieser An- und Übergriffe passiert bei Demonstrationen, "Spaziergängen" und anderen Auftritten von Gegnern der Corona-Maßnahmen. "Die Leitmedien sind das Virus", stand so jedenfalls auf einem Demo-Plakat. Und Viren wollen bekämpft sein.

Merkt hier jemand noch was? So paradox dies auf den ersten Blick scheint: Gerade, dass auf solchen Veranstaltungen der größte Schwachsinn behauptet und der absurdeste Verschwörungsmythos gepflegt werden kann, ist der Beweis des Gegenteils. Nur weil bei uns Presse- und Meinungsfreiheit herrschen, kann jeder und jede dem’s beliebt diesen Stuss in Wort, Bild und Ton verkünden.