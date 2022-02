Davon kann bei den meisten Fällen, in denen aktuell Kollege Computer bei der Herstellung medialer Angebote hilft, allerdings längst noch nicht die Rede sein, sagt Bertold Meyer, Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Deswegen sprächen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch nicht mehr von "KI", sondern von "Maschinenlernen". Denn KI sei heute "schwache künstliche Intelligenz", so Meyer. Es handle sich um algorithmusgestützte Rechercheleistungen, um aus verfügbaren Daten unbekannte Dinge zu klassifizieren und zu erkennen. Dabei könnten schon heute durchaus auch vermeintlich sehr menschliche Eigenschaften wie zum Beispiel Grundemotionen aus Gesichtsausdrücken abgeleitet werden. "Wir wissen nicht, warum die Maschine denkt, der Mensch ist traurig - aber es stimmt. Also glauben wir das." Ob man aber jemals dazu in der Lage sein werde, "starke KI zu bauen", die auch einen eigenen, freien Willen beinhaltet, "ist vollkommen unklar", sagt Meyer: "Wir wissen in Wirklichkeit ja eigentlich gar nicht, wie freier Wille funktioniert oder was Intelligenz wirklich ist". In Meyers Sicht hat die Maschine keinen freien Willen und ist auch nicht intelligent - die Krux sei aber: "Wenn sie sich nach außen so verhält, als ob sie intelligent wäre, ist sie für uns intelligent."